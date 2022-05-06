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Главный синоптик Петербурга объяснил, почему в городе пока не отключили отопление

Ирина Игнатенко
Общество
Главный синоптик Петербурга объяснил, почему в городе пока не отключили отопление
Фото: shutterstock

Синоптик Александр Колесов пояснил, почему в Петербурге еще не отключили отопление в жилых домах.

Эксперт напомнил, что среднесуточная температура воздуха в Петербурге в мае всего один раз превысила отметку в плюс 8 градусов, а в апреле — три раза.

Отопление, согласно официальным документам, отключат при условии, что в Северной столице в течение пяти дней будет наблюдаться температура воздуха выше плюс восьми градусов, передает издание «Невские новости».

Синоптик добавил, что в настоящее время погода переменчива.

Сегодня и завтра по всему нашему региону будет очень тепло, но мы же знаем, что 8 и 9 мая средняя температура снова будет ниже плюс 8 градусов, — отметил Колесов.

Долгожданное потепление ожидается в Петербурге после 9 мая. Тогда власти города примут решение об отключении отопления, передает Nation News.

В Москве продлен отопительный сезон из-за погодных условий. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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