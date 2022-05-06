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Российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны поразили в Луганской народной республике (ЛНР) самолеты ВСУ Су-25 и МиГ-29, а также четыре ракеты «Точка-У». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ПВО ВС РФ сбили украинские самолеты рядом с населенным пунктом Преображенное.

Представитель оборонного ведомства добавил, что российская армия также ликвидировала 13 вражеских беспилотников, передает РИА Новости.

До этого Конашенков сообщил, что российская армия ликвидировала склад боеприпасов ВСУ на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске с помощью высокоточных ракет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

система ПВО Игорь Конашенков Минобороны
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