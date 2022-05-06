Диетолог рассказала, кому стоит ограничить употребление сыра

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, кому стоит снизить количество сыра в рационе.

Она посоветовала не есть много сыра при гипертонии.

— Сыр противопоказан в большом количестве людям с гипертонической болезнью. Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови, — пояснила она в комментарии «Москве 24».

Также не стоит есть много сыра тем, кто имеет заболевания почек. Дело в том, что при злоупотреблении сыром жидкость в организме задерживается и нарушается пассаж мочи.

Кроме того, стоит учесть что в составе сыра может быть большое количество гистаминоподобных компонентов, которые будут поддерживать проявление мигреней.

Диетолог добавила, что даже здоровым людям не стоит есть сыр каждый день. Лучше делать это 3–4 раза в неделю, так как рацион должен быть разнообразным.

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