Песков ответил на слова Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Российская спецоперация на Украине идет в соответствии с планом. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что специальная операция якобы затянулась.

— Операция идет по плану, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не вдается в подробности хода спецоперации на Украине, однако полагает, что она затянулась. Он добавил, что Белоруссия не будет участвовать в спецоперации ВС России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.