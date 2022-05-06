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Названы самые популярные сферы деятельности московских предпринимателей

Антон Махов
Город
Названы самые популярные сферы деятельности московских предпринимателей
Фото: Pixabay

Индивидуальные предприниматели Москвы чаще всего работают в сфере розничной торговли и операций с недвижимостью. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В розничной торговле в Москве в середине апреля этого года работали 77,9 тысячи индивидуальных предпринимателей — это 21 процент от их общего числа в столице. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, за год число действующих в этой сфере индивидуальных предпринимателей увеличилось на 45 процентов, что подтверждает высокую популярность отрасли у малого и микробизнеса, — рассказал Ефимов.

На втором месте находится деятельность на рынке недвижимости — за 2022 год число предпринимателей в этой сфере выросло на 10 процентов. Здесь работает 41 тысяча ИП. Третье место занимает IT-сектор, в нем заняты 16,7 тысячи индивидуальных предпринимателей Москвы — это 4,6 процента от общего их числа.

Ранее стало известно, что экономика Москвы получила 3,5 триллиона рублей от крупного и среднего бизнеса в 2021 году, что на 19 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом 6 мая также рассказал Владимир Ефимов.

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