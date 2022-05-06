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Почти 240 граммов наркотика изъяли у «кладмена» на востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Почти 240 граммов наркотика изъяли у «кладмена» на востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Мартеновская улица Карта всех событий

Задержан подозреваемый в распространении наркотиков. Об этом в пятницу, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили подозрительного мужчину на Мартеновской улице. Увидев сотрудников, он резко развернулся и попытался убежать, скинув при этом свой рюкзак.

Однако сотрудники вневедомственной охраны догнали и задержали гражданина. В ходе опроса он признался, что распространяет наркотики, делая закладки.

У задержанного изъяли 23 свертка. Еще 11 были обнаружены в тайниках, которые он уже успел сделать. Результаты проведенной экспертизы показали, что в свертках находился мефедрон общей массой около 240 граммов.

В пресс-службе отметили, что для дальнейшего разбирательства наркоторговец был передан сотрудникам полиции.

До этого сообщалось, что мужчина организовал наркопритон в своей квартире на Кетчерской улице.

Восточный административный округ (ВАО) Росгвардия Наркотики
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