«Убрать телефоны»: ученый дал советы, как улучшить работу мозга

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Профессор МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин рассказал о том, как можно улучшить свои когнитивные способности, не прибегая к химическим препаратам.

Он рекомендовал заниматься самостоятельно или при помощи психологов или коучей, но использовать таблетки для улучшения способностей лучше не стоит, так как человек в результате будет вынужден всегда опираться на этот «фармакологический костыль», который работает только в случае, если мозг действительно в этом нуждается, а не как вспомогательное средство.

— Существуют условия формирования памяти, о которых писал еще Павлов. Они банальны, но это работает и это нужно соблюдать. Во-первых, то, что вы делаете, должно быть для вас значимо. Чем мощнее эмоциональный фон, тем быстрее вы все запомните и выучите. Есть даже игровые формы обучения и так далее. Во-вторых, необходимы повторы, чтобы информация из краткосрочной памяти перешла в долговременную. Лучше не повторять весь материал два часа один день, а заниматься три дня, но по часу. А еще лучше, если вы кому-то что-то рассказываете, — объяснил биолог в интервью для YouTube-канала RTVI.

Третье правило: мозг должtн заниматься одним делом, чтобы не произошло перераспределение стимулов. Нужно убрать телефон и попросить близких вас не тревожить. Последнее правило является самым базовым: мозг должен находиться в хорошем функциональном состоянии, а для этого его владелец должен быть сыт, здоров и бодр.

Любую головную боль нельзя терпеть, однако некоторые ее виды требуют срочного обращения за медицинской помощью, так как могут привести к необратимым последствиям. Об этом рассказал врач-невролог Александр Комаров.