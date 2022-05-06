Песков заявил, что данные о причастных к провокации в Буче сообщат своевременно

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле детально обсуждали ситуацию с провокациями в Буче, данные о причастных к ним будут обнародованы дополнительно. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Недавно власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что события в Буче являются спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что у Минска и Москвы уже есть все доказательства провокационного характера событий в украинском городе. По его словам, Россия и Белоруссия полностью разоблачили эту провокацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.