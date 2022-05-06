Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил, что данные о причастных к провокации в Буче сообщат своевременно

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что данные о причастных к провокации в Буче сообщат своевременно
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле детально обсуждали ситуацию с провокациями в Буче, данные о причастных к ним будут обнародованы дополнительно. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Недавно власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что события в Буче являются спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что у Минска и Москвы уже есть все доказательства провокационного характера событий в украинском городе. По его словам, Россия и Белоруссия полностью разоблачили эту провокацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина Дмитрий Песков провокация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте