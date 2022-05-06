Аналитик объяснил, почему не стоит покупать смартфон на сером рынке

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предостерег россиян от покупки смартфонов на сером рынке.

— Продукция дорогая, нет никакой гарантии на нее. Если только есть деньги и желание рискнуть, можно купить, — отметил эксперт в комментарии «360».

Он отметил, что в России начались неофициальные продажи товаров западных брендов, которые ограничили поставки в страну. В частности, доступен iPhone SE 2022 года.

По его словам, зарубежную технику ввозит «не бизнес, а серый рынок», и покупать такие товары рискованно. Ранее аналитики отмечали, что после утверждения в России параллельного импорта ситуация может измениться и ассортимент товаров может вырасти, а цены немного снизиться. Муртазин подчеркнул, что это действительно возможно, но говорить об этом пока преждевременно, так как этот процесс еще не запущен.

До этого экономист Николай Переславский сообщил, что цены на смартфоны в России начали снижаться из-за укрепления рубля. По его словам, это же касается автозапчастей, строительной техники и отделочных материалов.