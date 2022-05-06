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Суд в Санкт-Петербурге запретил сайты с фильмом «Зеленый слоник»

Полина Долганова
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Суд в Санкт-Петербурге запретил сайты с фильмом «Зеленый слоник»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Санкт-Петербургский Октябрьский районный суд признал информацию на нескольких порталах запрещенной на территории Российской Федерации.

— Суд требования административного истца о признании информации в интернете информацией, распространение которой на территории России запрещено, удовлетворил, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Речь идет, в том числе, об андеграундном фильме «Зеленый слоник», картине «Ниндзя-убийца» сестер Вачовски и хорроре «Эксперимент за стеклом». Иск прокуратуры был удовлетворен в пятницу, 6 мая. Суд постановил, что в картинах содержатся сцены насилия и жестокие способы убийства.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что факты о Второй мировой войне искажаются в японских учебниках истории и голливудских фильмах. При этом он добавил, что японцы или стыдливо молчат, или пишут «очевидную чушь» в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В связи с культурой отмены Путин вспомнил и писательницу Джоан Роулинг, которая не угодила «поклонникам» гендерных свобод.

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