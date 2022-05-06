В Москве открылся интерактивный музей «Г.О.Р.А.»

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

В столице начал работу интерактивный музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» или «Г.О.Р.А.». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба «Музея Победы».

Новый комплекс создали на базе Музея на Поклонной горе. «Г.О.Р.А.» располагается на территории в 10 гектар, здесь разместили уникальную коллекцию военной техники и вооружения. Можно посетить интерактивные экспозиции и макеты техники, музей оборудован спецэффектами и скульптурными фигурами. Экспонаты сгруппированы тематически в 10 локаций, на них расположено 400 раритетных экспонатов.

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Посетители могут увидеть военный транспорт, корабли, танки, специфические виды военной техники.

Ежедневно в филиале будут проходить экскурсии, а в выходные взрослым и детям предложат увлекательную программу на целый день. Вход в музей будет бесплатным для детей до 16 лет. Для удобства посетителей организованы бесплатные автобусные маршруты от станции метро «Парк Победы».

Сегодня, 6 мая, свыше ста учеников госпитальных школ смогут стать участниками онлайн-экскурсии, которую проведет Музей Победы по масштабному музейному пространству «Подвиг народа».