Врач рассказал велосипедистам, как избежать травм летом

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Теплое время года — самый травматичный период для велосипедистов, байкеров и любителей самокатов. О том, как сделать летнюю езду и прогулки более безопасными, рассказал врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев.

По словам специалиста, велосипедист может защитить себя от травм при помощи самоконтроля и внимания. Каждый человек должен помнить, что он не единственный участник движения, и внимательно смотреть по сторонам.

Он подчеркнул, что при движении нельзя отвлекаться ни на наушники, ни на телефон. Это залог того, чтобы травматизм как таковой был незначителен, отметил собеседник «Радио 1».

Травматолог добавил, что при падении не следует пытаться резко встать: если повреждения серьезные, неуместная активность может усугубить положение и превратить закрытый перелом в открытый. В этом случае человек будет восстанавливаться от травмы гораздо дольше.

До этого врач — травматолог-ортопед Игорь Пелогиевский рассказал, чем может быть опасна травма позвоночника и какими могут быть последствия.