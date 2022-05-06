Курсы доллара и евро продемонстрировали резкий рост на Мосбирже

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Курс доллара продолжает расти и уже поднялся выше 70 рублей, курс евро превысил отметку в 73 рубля. Об этом следует из данных Московской биржи в пятницу, 6 мая.

Так, по данным на 15:09, американская валюта выросла на 2,80 рубля до 69,80 рубля. При этом минутами ранее курс данной валюты достигал 70,25 рубля. Евро поднялось на 3,55 рубля до отметки в 73,70 рубля, отмечается на сайте Мосбиржи.

До этого ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Согласно прогнозу специалиста, в мае курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.

По словам Кочеткова, поступление в Россию валюты заметно превышает ее отток. Помимо этого, наблюдается рост доходов страны от внешней торговли. Так, в этом году доходы от экспорта почти вдвое превышают показатели аналогичного периода прошлого года, подчеркнул аналитик.