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Эндокринолог рассказала, с чем не стоит сочетать творог

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог рассказала, с чем не стоит сочетать творог
Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, с чем лучше не сочетать творог и как отличить продукт высокого качества от посредственного товара.

Врач пояснила, что пользу от употребления творога могут нивелировать вредные добавки. Например, сметана, мед, варенье. Творог лучше есть с овощами, зерновым хлебом. Для сладости можно добавить заменители сахара.

— Стевию или эритрит можно вволю, они не участвуют в углеводном обмене. В смысле, от них не поправишься, — пояснила она.

Она также посоветовала не запивать блюда из творога кофе или чаем, так как напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А.

Что касается состава творога, то стоит выбирать продукт, состоящий только из молока и закваски. Если в составе есть растительные жиры или крахмал, такой творог лучше не брать, передает Царьград.

До этого эндокринолог и нутрициолог Людмила Мудрагель объяснила, как грамотно включать в рацион жиры без вреда организму.

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