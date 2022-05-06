Парня оштрафовали на 20 тысяч рублей за прыжок на железнодорожные пути

Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

Суд оштрафовал нарушителя, спрыгнувшего на пути на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом в пятницу, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Сотрудниками полиции на метро заметили мужчину, который перелез через ограждение платформы и спрыгнул на жесткий путь. Нарушителя немедленно задержали и доставили в отдел.

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По словам 20-летнего парня, таким образом он хотел сэкономить и бесплатно зайти в метро.

В отношении него составлен административный протокол по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

14 апреля еще один мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро «Мичуринский проспект», после чего был задержан на двое суток.