Акция «Парад у дома ветерана» прошла в Санкт-Петербурге

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Акция «Парад у дома ветерана», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Санкт-Петербурге.

В ходе акции военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии в составе парадного расчета со Знаменем Победы, военным оркестром и ансамблем песни и пляски проехали по местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда и поздравили их с приближающимся праздником — Днем Победы, передает Nation News.

Военнослужащие исполнили всеми любимые песни военных лет и вручили ветеранам небольшие подарки. Сами ветераны остаются очень довольны таким поздравлением выразили благодарность организаторам акции за яркие эмоции и теплые слова.

Ранее сотрудники МЧС поздравили с Днем Победы участника ВОВ Анатолия Мигалкина, проживающего в отдаленной деревне Ракулка в Архангельской области. Чтобы поздравить ветерана с приближающимся праздникам, сотрудникам МЧС пришлось совершить непростое путешествие на судне, передает ФАН.

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