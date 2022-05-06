Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Акция «Парад у дома ветерана» прошла в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Акция «Парад у дома ветерана» прошла в Санкт-Петербурге
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Акция «Парад у дома ветерана», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Санкт-Петербурге.

В ходе акции военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии в составе парадного расчета со Знаменем Победы, военным оркестром и ансамблем песни и пляски проехали по местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда и поздравили их с приближающимся праздником — Днем Победы, передает Nation News.

Военнослужащие исполнили всеми любимые песни военных лет и вручили ветеранам небольшие подарки. Сами ветераны остаются очень довольны таким поздравлением выразили благодарность организаторам акции за яркие эмоции и теплые слова.

Ранее сотрудники МЧС поздравили с Днем Победы участника ВОВ Анатолия Мигалкина, проживающего в отдаленной деревне Ракулка в Архангельской области. Чтобы поздравить ветерана с приближающимся праздникам, сотрудникам МЧС пришлось совершить непростое путешествие на судне, передает ФАН.

Как встретить и провести 9 мая, куда сходить и что посмотреть в столице можно узнать из материала «Вечерней Москвы».

Праздники День Победы Ветераны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте