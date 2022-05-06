Spiegel удалило видео с рассказом спасенной с «Азовстали» украинки

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Немецкое издание Spiegel удалило со своего сайта видеоматериал с интервью украинки Натальи Усмановой, которую российские солдаты эвакуировали с «Азовстали». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила газета Junge Welt.

— Мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в материале — прим. «ВМ»). Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте, — говорится в сообщении.

В Spiegel отметили, что материал был удален из-за несоответствий в содержании. Издание пообещало опубликовать новую информацию позднее.

В Junge Welt заявили, что трехминутный видеоролик с Усмановой под названием «Я думала, что не выживу» представляет собой рассказ женщины о постоянных обстрелах комбината и тяжелых жизненных условиях на его территории. Примечательно, что ее слова записывали и российские СМИ.

Женщина заявила, что бойцы батальона «Азов» ничего не говорили гражданским об открытых Россией гуманитарных коридорах и не выпускали с завода желающих покинуть территорию. Таким образом, ее слова опровергают утверждения Запада о том, что эвакуации мирных жителей с «Азовстали» препятствует именно Россия, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты.