Автобус с мирными жителями выехал с территории завода «Азовсталь»

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Автобус с 12 мирными жителями, в том числе детьми, выехал с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Транспортное средство покинуло территорию завода через проходную. До этого гражданских удерживали боевики батальона «Азов», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сообщил об эвакуации 500 мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, продолжение контактов между Россией и Украиной даст возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода с комбината гражданских лиц.

При этом сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты.