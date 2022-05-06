«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье с 7 по 9 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре в пятницу, 6 мая.

— Период предупреждения — с 9:00 7 мая до 9:00 9 мая. Местами порывы 15–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В Московской области также действует аналогичное предупреждение, отмечается на сайте Гидрометцентра.

6 мая сообщалось, что в ближайшие несколько дней в Москве станет теплее. Так, в субботу, 7 мая, температура поднимется до 15–17 градусов выше нуля.

Также ожидают переменную облачность без осадков, кроме воскресенья, 8 мая. В конце недели будет легкий дождь, скорость ветра может достигать 12–14 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют осадки 9 мая, температура опустится и будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. Тогда же ветер усилится до 15 метров в секунду.

Во вторник ожидается облачность, без существенных осадков. Ночь перед средой будет самой холодной за неделю, температура опустится до нуля градусов. Среда, 11 мая, будет достаточно теплой, но с дождем, сообщают синоптики. Температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов.