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В Москомархитектуре анонсировали реконструкцию учебной электростанции в Лефортове

Лейла Алиева
Город
В Москомархитектуре анонсировали реконструкцию учебной электростанции в Лефортове
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Красноказарменная улица, 17 Карта всех событий

Учебная электростанция Московского энергетического института (МЭИ) в Лефортове, предназначенная для обучения будущих специалистов в области энергетики, будет реконструирована. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Задача учебной электростанции Московского энергетического института — показать студентам, как химическая энергия топлива преобразуется в электрическую и как функционируют настоящие ТЭЦ. Так что это крайне важный объект, который в силу технического прогресса, конечно, нуждается в модернизации, — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что в рамках проекта специалисты увеличат площадь здания за счет перепланировок, обновят фасад, а также заменят кровельные перекрытия и инженерные системы. Помимо учебно-экспериментальной модели электростанции, специалисты отремонтируют научно-лабораторный корпус, циркулярно-насосную станцию с административным блоком, две башенные градирни и распределительный пункт.

Также планируется создание опытно-технологических установок «Теплоцентраль» МЭИ. Здание расположено по адресу улица Красноказарменная, владение 17.

До этого стало известно, что в Лефортове построят школу на 1150 мест. Площадь предоставляемого участка достигает 2,17 гектара. На этой территории планируется возвести школу площадью 32,7 тысячи квадратных метров и высотой не более 35 метров.

Реконструкция Район Лефортово Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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