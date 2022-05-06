Минобороны сообщило об уничтожении украинского Су-27 над ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе села Платоновка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Помимо этого, вооруженные силы России уничтожили семь украинских беспилотников, поразили 31 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также перехватили два снаряда украинской системы «Смерч». Так, Россия с начала спецоперации на Украине подбила 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотников, уничтожила более 2,8 тысячи танков и других бронемашин, а также 331 установку залпового огня, отмечается в Telegram-канале Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.