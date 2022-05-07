Новый учебный корпус для школы № 1329 будет построен на улице Академика Анохина

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На улице Академика Анохина в российской столице будет возведен новый учебный корпус для школы №1239, сообщили «Вечерней Москве» в пятницу, 6 мая, в Департаменте строительства города Москвы.

— Начались работы по устройству фундаментной плиты будущего учебного корпуса в районе Тропарево-Никулино, – заявил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Завершить строительство планируется в 2023 году, здание будет трехэтажным. На первом этаже будут размещены медицинский блок, столовая и многофункциональный актовый зал на 214 человек. Второй этаж будет вмещать в себя библиотеку, учебный кабинет программирования, кружок шахмат, IT-полигон и специальный кабинет естествознания.

На третьем этаже будут расположены кабинеты иностранного языка, академический лабораторно-исследовательский комплекс, учебные кабинеты для изучения физики, химии, биологии, а также зона рекреации.

В минувший четверг, 4 мая, московская школа № 1494 представила около 40 раритетов в Музее Победы. Экспонаты рассказывают о боевом пути 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии и водружении Знамени Победы над Рейхстагом.