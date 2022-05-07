Трамп: нынешние американские лидеры «не ведают, что творят» в ситуации с Украиной

Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 6 мая, выразил опасение что «миллионы могут погибнуть» по причине того, что нынешние американские лидеры «не ведают, что творят» относительно ситуации на Украине.

Выступая на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания, политик назвал текущий период в истории США «самым опасным временем» по причине невероятной силы современных вооружений, которыми располагают мировые державы.

Нынешняя американская администрация не знает, как взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным, считает Трамп. К тому же, современный Белый дом говорит «неправильные вещи в неправильное время».

— Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим, — подчеркнул бывший глава Белого дома.

Дональд Трамп также повторил тезис о том, что при его администрации конфликта на Украине бы не произошло. Кроме того, политик заявил, что не следует позволять продолжаться тому, что происходит на территории восточноевропейского государства, пишет РИА Новости.

В начале мая экс-президент США заявил, что настоящее руководство Соединенных Штатов потеряло энергонезависимость государства и вынуждено было «умолять о пощаде» ОПЕК и Россию