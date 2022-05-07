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Журналисты определили неожиданную причину потери боеспособности армии США

Егор Провоторов
В мире
Журналисты определили неожиданную причину потери боеспособности армии США
Фото: flickr/soldiersmediacenter

Эпидемия чрезмерного набора веса снижает боеготовность американской армии, сообщает в пятницу, 6 мая, газета Daily Express со ссылкой на соответствующее исследование ученых.

Вопрос с избыточным весом, несмотря на все усилия оборонного ведомства США, оказывает негативное воздействие на местных военнослужащих, а связанные с ожирением риски для национальной безопасности являются «огромными», пишут журналисты.

— Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности нашей армии в целом, — пишет издание со ссылкой на ученых.

Исследователи определили, что на сегодняшний день значительно поменялся контингент, проходящий первоначальную военную подготовку. Среди новобранцев становится больше женщин и представителей различных меньшинств. При этом именно среди этих категорий солдат зафиксирован повышенный процент склонных к полноте кадров.

Представители этих групп также находятся в зоне риска из-за голода, что тоже увеличивает процент опасности ожирения. Помимо физиологических проблем, солдаты на этом фоне также испытывают сложности психологического характера, что также приводит к снижению боеготовности американской армии, пишет РИА Новости.

В начале мая в СМИ появилась информация, что в военных действиях на стороне Украины принимают участие тысячи иностранцев, в том числе прошедшие специальную подготовку американцы

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