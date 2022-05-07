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Цены на топливо бьют рекорды в Канаде

Егор Провоторов
В мире
Цены на топливо бьют рекорды в Канаде
Выпуск высокооктановых бензинов

Цены на бензин в Канаде достигли исторического максимума. Жители страны в большинстве регионов отметили, что стоимость топлива либо превышает два доллара за литр, либо близка к этому показателю, пишет местная пресса в пятницу, 6 мая.

По информации сайта, который мониторит стоимость горючего в стране, цена на бензин выросла по всей Канаде в среднем на 4-6 центов за литр, а стоимость топлива в Ванкувере достигла 2,17 доллара.

Ситуация на Украине усугубила и так быстрорастущие цены на бензин и другое горючее в североамериканском государстве. Год назад средняя цена за литр топлива составляла всего лишь 1,32 доллара.

По словам консалт-директора энергетической фирмы Kalibrat Виджая Муралидхарана, рынок сырой нефти был напряженным и до начала спецоперации России на Украине. Кроме того, определяющим фактором, который влияет на стоимость горючего, является глобальный дефицит дизельного топлива, пишет ТАСС.

Накануне немецкая пресса писала, что эмбарго европейских стран на российскую нефть и нефтепродукты рискует провалиться, в связи с этим Евросоюз сыплет угрозами введения санкций против стран и компаний, которые будут сотрудничать с Москвой.

Цены Канада топливо
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