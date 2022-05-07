Около 6 тысяч раз сотрудники московских центров госуслуг помогали ветеранам на дому

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники центров государственных услуг «Мои документы» за три года оказали ветеранам Великой Отечественной войны услуги на дому около шести тысяч раз в рамках проекта «Москва — с заботой о ветеранах», который запустили накануне Дня Победы в 2019 году.

— Среди наиболее популярных услуг оформление и выдача социальной карты, а также выдача справок о размере пенсий или иных выплат. Для нас этот проект очень важен: он дает возможность выразить глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, — цитирует замдиректора по развитию госуслуг офисов «Мои документы» Татьяну Порецкову официальный сайт мэра Москвы.

По ее словам, за это время сотрудники приняли более 30 тысяч звонков.

Порецкова пояснила, что за каждым участником проекта закреплен персональный помощник, которому ветеран может позвонить напрямую по телефону.

Кроме этого, в центрах госуслуг проходит фотопроект «Разумное, доброе, вечное», в рамках которого в каждом центре разместили фотографии ветеранов войны и их пожелания молодому поколению, добавила замдиректора по развитию госуслуг офисов «Мои документы».

В центрах госуслуг москвичи смогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка». Услуга доступна до 8 мая включительно. Сотрудники офисов «Мои документы» отсканируют материалы, чтобы поместить их в электронную книгу памяти «Бессмертный полк. Москва».