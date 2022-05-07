Суббота в Москве может стать самым теплым днем с начала года

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Суббота, 7 мая, может оказаться самым теплым днем в столице с начала года. Такое предположение сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодняшний день может стать самым теплым с начала года, до этого лидерство держит день 3 мая, когда воздух прогревался до 18,1 градуса, — цитирует синоптика РИА Новости.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 7 мая, в столичном регионе и Подмосковье будет заметно влияние антициклона. При переменной облачности осадков в Москве и области не ожидается.

Температура воздуха в регионах поднимется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление к середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 25 процентов.

Магнитный фон будет спокойным, с отдельными периодами неустойчивости. При этом людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы порекомендовали больше времени проводить на улице, поскольку при таких погодных условиях повышается вероятность развития недомоганий, связанных с метеозависимостью.