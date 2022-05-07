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Фестиваль «Московская весна» подготовил программу к Дню Победы на Тверской площади

Лейла Алиева
Город
Фестиваль «Московская весна» подготовил программу к Дню Победы на Тверской площади
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

Специальную программу к Дню Победы подготовили на Тверской площади 8 мая в рамках фестиваля «Московская весна». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в субботу, 7 мая.

Уточняется, что гостей ждут три яркие концертные программы. Так, в 12:00 телеканал «Москва 24» приглашает всех желающих стать участниками специальной программы, посвященной Дню Победы.

В ней примут участие квинтет New life brass, а также известные актеры театра и кино. Кроме того, прозвучат отрывки из писем военных лет и знаменитые песни.

«Детское радио» при поддержке правительства Москвы в 14:00 начнет концертную программу «Я помню! Я горжусь!». Участие примут лучшие детские коллективы России — «Волшебники Двора», «Семицветик», «Динамичные ребята», а также артисты Большого детского хора имени В. С. Попова.

Наконец, в 15:45 гости смогут послушать стихи и песни, посвященные Дню Победы. Их исполнят заслуженная артистка России Алиса Богарт, а также Валерия Мисанова, Анна Чижова, Илья Артамонов, Анастасия Бусыгина и другие.

До этого москвичам рассказали о музыкальных программах на площадках фестиваля «Московская весна». Так, можно будет увидеть выступления Abby-k, Moscow Gospel Team, Rain Drops, «ПЯТЕRО», Russian Acapella Band, Jukebox Trio, El Grande и многих других.

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