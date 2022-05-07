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Павильон «Умный город» на ВДНХ подготовил специальную программу ко Дню Победы

Анастасия Колоскова
Город
Павильон «Умный город» на ВДНХ подготовил специальную программу ко Дню Победы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильон «Умный город» на ВДНХ приглашает москвичей 9 мая на мастер-классы по программированию и анимации, кинопоказ и лекцию о технологиях цветовой реставрации фильмов. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

Так, в этот день в 11:00 дети могут посетить бесплатный мастер-класс, где научатся создавать тематическую анимированную открытку ко Дню Победы. Онлайн-трансляция занятия пройдет в группе павильона в соцсети «ВКонтакте». Для участия требуется предварительная регистрация.

Спикером лекции «Современные технологии цветовой реставрации в кино» станет профессиональный режиссер монтажа Лев Мусальников. Он расскажет об инструментах, с помощью которых специалисты по колористике превращают черно-белое кино в цветное. Выступление также можно увидеть в рамках трансляции.

Также все желающие смогут посмотреть легендарный фильм «Парад Победы», который будет транслироваться в цвете на большом экране, передает официальный сайт мэра Москвы.

Впереди один из самых важных праздников для нашей страны — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Как встретить и провести 9 Мая, куда сходить и что посмотреть в столице — в материале «Вечерней Москвы».

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