Павильон «Умный город» на ВДНХ подготовил специальную программу ко Дню Победы
Павильон «Умный город» на ВДНХ приглашает москвичей 9 мая на мастер-классы по программированию и анимации, кинопоказ и лекцию о технологиях цветовой реставрации фильмов. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
Так, в этот день в 11:00 дети могут посетить бесплатный мастер-класс, где научатся создавать тематическую анимированную открытку ко Дню Победы. Онлайн-трансляция занятия пройдет в группе павильона в соцсети «ВКонтакте». Для участия требуется предварительная регистрация.
Спикером лекции «Современные технологии цветовой реставрации в кино» станет профессиональный режиссер монтажа Лев Мусальников. Он расскажет об инструментах, с помощью которых специалисты по колористике превращают черно-белое кино в цветное. Выступление также можно увидеть в рамках трансляции.
Также все желающие смогут посмотреть легендарный фильм «Парад Победы», который будет транслироваться в цвете на большом экране, передает официальный сайт мэра Москвы.
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