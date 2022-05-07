Попытку теракта против российских журналистов предотвратили в Берлине

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В столице Германии предотвратили вероятную попытку террористического акта в отношении российских журналистов. Об этом в субботу, 7 мая, заявили в посольстве России в ФРГ.

По данным дипломатической миссии, во второй половине дня 6 мая в окно квартиры в доме, где живут сотрудники корпунктов СМИ, бросили бутылку. При осмотре в нише дома обнаружили спрятанный подозрительный предмет, который состоял из канистры с жидкостью и примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.

Сотрудники местной полиции эвакуировали жильцов здания, оцепили комплекс и вызвали пожарных и саперов. Последние подтвердили, что предмет может быть самодельным взрывным устройством. Его деактивировали на месте. В результате операции никто не пострадал, говорится в заявлении.

Российские дипломаты направили в МИД Германии ноту с требованием провести расследование по факту произошедшего. По данным берлинской полиции, расследование инцидента уже началось, к нему привлекли прокуратуру и отдел государственной безопасности.

МИД РФ заявил, что ждет беспристрастной оценки ОБСЕ, ООН и ЮНЕСКО. Посольство не исключает, что «данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды», пишет РИА Новости.

Накануне сотрудники правоохранительных органов в Херсоне задержали мужчину, который готовил теракт на День Победы.