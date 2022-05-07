Скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах
Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в Федерации шахмат России.
Вековой юбилей выдающийся шахматист, заслуженный мастер спорта СССР и чемпион СССР отметил 8 февраля 2022 года.
4 мая президент России своим указом наградил Авербаха орденом Почета за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения, многолетнюю добросовестную работу.
В последние годы жизни гроссмейстер являлся главным специалистом Центра шахматной культуры и информации Государственной публичной научно-технической библиотеки России в Москве, говорится на сайте федерации.