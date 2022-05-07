Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Анастасия Колоскова
Общество
Скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах
Фото: Федерация шахмат России

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в Федерации шахмат России.

Вековой юбилей выдающийся шахматист, заслуженный мастер спорта СССР и чемпион СССР отметил 8 февраля 2022 года.

4 мая президент России своим указом наградил Авербаха орденом Почета за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения, многолетнюю добросовестную работу.

В последние годы жизни гроссмейстер являлся главным специалистом Центра шахматной культуры и информации Государственной публичной научно-технической библиотеки России в Москве, говорится на сайте федерации.

Спорт шахматы Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте