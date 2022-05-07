Bloomberg: Газпром разъяснил клиентам из ЕС процедуру оплаты газа

Фото: shutterstock

Компания «Газпром» направила письмо клиентам ЕС, где сообщила, что указ президента России Владимира Путина от 4 мая «уточняет процедуру», изложенную в первоначальном документе о платежах за газ в рублях. Об этом в субботу, 7 мая, сообщило агентство Bloomberg.

— В письме Газпрома говорится, что распоряжение обеспечивает прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах какой-либо «третьей стороны», — говорится в материале.

Согласно документу, компании смогут продолжить платить за сырье, не нарушая санкции. Отмечается, что процесс оплаты обойдется без участия ЦБ России, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что страны ЕС тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза. Такое заявление он сделал, комментируя слова еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони о намерении ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев.

По мнению эксперта, несмотря на такие «громкие слова», Европа в течение этого периода будет активно закупать черное золото. России, убежден Марков, нужно за этот период найти новый «плацдарм для сбыта» своих энергоресурсов, чтобы компенсировать потерю европейского рынка. В качестве новых партнеров следует рассматривать азиатские страны, уточнил спикер.