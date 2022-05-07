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Мясников объяснил, как уберечь себя от внезапной смерти

Александр Афонин
Общество
Мясников объяснил, как уберечь себя от внезапной смерти
Фото: Youtube / Россия 1

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать внезапной остановки сердца.

По словам специалиста, причиной состояния может стать что угодно. Это не всегда зависит от возраста, а риску подвержены даже молодые люди.

Например, внезапная смерть может быть вызвана врожденной аневризмой мозга, тромбоэмболией, приемом некоторых лекарств или аритмией.

Негативное влияние на сердце оказывают курение, лишний вес, а также высокий уровень глюкозы и холестерина. Мясников в эфире «России 1» порекомендовал начать бороться с этими факторами.

До этого Мясников предупредил о неочевидном симптоме, который может указывать на инфаркт. По его словам, жжение в верхней части живота является признаком сердечного приступа.

Он отметил, что инфаркт часто можно спутать с такими недугами, как язва, панкреатит или изжога. Происходит это из-за того, что одним из признаков сердечного приступа является жжение в верхней части живота.

Врач объяснил, что часто инфаркт может быть «немым», то есть не имеющим явных признаков. Он рассказал, что в группу риска входят гипертоники, курильщики, люди с высоким уровнем холестерина и сахара и имеющие лишний вес.

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