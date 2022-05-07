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Власти Берлина отреагировали на слухи о запрете флага Украины на 9 Мая

Александр Афонин
В мире
Власти Берлина отреагировали на слухи о запрете флага Украины на 9 Мая
Фото: Pixabay

Демонстрация флага Украины не будет запрещена в Берлине на мероприятиях ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городского сената в субботу, 7 мая.

Отмечается, что ограничение распространяется только на территории 15 мемориалов. Данное ограничение связано с желанием властей обеспечить «достойное и мирное» проведение памятных мероприятий. В сенате подчеркнули, что полиция проконтролирует проведение мероприятий в Берлине, передает РИА Новости.

До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая является «пощечиной украинскому народу».

Уточняется, что полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. В нем говорится о запрете демонстрации на территории воинских мемориалов российских или украинских флагов.

3 мая Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того как тот назвал препятствие для своего визита в Киев. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад визиту Шольца.

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