В Капотне состоялось торжественное шествие в память о погибших воинах

марш в Капотне

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

В минувшую пятницу, 6 мая, в преддверии торжественного празднования Дня Победы, на территории столичного района Капотня прошло торжественное шествие в память о погибших воинах, собравшее более 700 человек.

В знаменательной акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также местные жители, школьники, студенты местных учебных заведений и представители общественных организаций.

В рамках мероприятия жители района прошли по территории Капотни. Конечной точкой маршрута стал сквер Героев-нефтяников, где прошло возложение цветов к одному из памятных монументов, посвященных участникам боевых действий.

После этого для участников марша был организован торжественный концерт на площади перед местным Дворцом культуры, в ходе которого артисты исполнили песни военных лет. Также была организована полевая кухня.

После чего для жителей района был организован праздничный концерт на площади перед местным Дворцом культуры с песнями военных лет и полевой кухней.

Накануне столичный Музей Победы пригласил жителей и гостей Москвы провести длинные выходные с 8 по 10 мая.