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Лондон выделит еще 1,3 млрд фунтов финансовой помощи Киеву

Егор Провоторов
В мире
Лондон выделит еще 1,3 млрд фунтов финансовой помощи Киеву
Фото: Pixabay

Британские власти выделят дополнительный пакет финансовой помощи Киеву в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, следует из заявления министра финансов Великобритании Риши Сунака, сделанного в субботу, 7 мая.

— Мы непоколебимы в нашей поддержке народа Украины, и эти дополнительные 1,3 миллиарда фунтов гарантируют, что мы продолжим оказывать необходимую военную и оперативную помощь, которая им нужна, — заявил чиновник в интервью The Telegraph.

Глава британского минфина подчеркнул, что его государство оказывает Украине гуманитарную, экономическую и оборонную помощь, целью которой является «положить конец конфликту», пишет РИА Новости.

Согласно материалам британских журналистов, средства будут выделены из резервов королевства. Этот пакет финансовой помощи включает анонсированную ранее премьер-министром страны Борисом Джонсоном военную помощь на 300 миллионов фунтов. Она пойдет на оборудование для средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему противодействия, тысячи приборов ночного видения, а также оборудование для подавления помех GPS.

В скором времени Джонсон должен встретиться с представителями военно-промышленного комплекса страны для обсуждения вопроса увеличения объемов производства.

Накануне сообщалось, что с конца февраля 2022 года Киев получил оружие и финансовую помощь более чем на 12 миллиардов долларов.

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