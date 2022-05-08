Зеленский призвал ЕС к единству в вопросе санкционной политики против России

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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза в субботу, 7 мая, признал, что среди европейских государств до сих пор нет единства относительно этих ограничительных мер.

Заявление украинского лидера прозвучало на фоне объявленных странами ЕС планов применить шестой пакет рестрикций против РФ из-за проводимой на Украине спецоперации. Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщал, что обсуждение внутри блока по антироссийским санкциям продолжается, согласования достичь удастся в скором времени.

— Европейский союз должен занимать единую позицию. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны, — сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам политика, на сегодняшний день только Вашингтон и Лондон показывают безусловную поддержку дальнейшему введению рестрикций против российского бизнеса и властей. Он назвал Соединенные Штаты «акселератором» санкционной политики», пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 6 мая, посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт вызвали в МИД России, где ей выразили протест из-за антироссийских санкций.