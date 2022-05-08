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Столичных школьников пригласили на турнир молодых конструкторов

Анастасия Колоскова
Город
Столичных школьников пригласили на турнир молодых конструкторов
Фото: Pexels

Ученики 5–10-х классов московских школ могут принять участие в интеллектуальном турнире молодых конструкторов «Технобой 4.0». Для этого педагог-наставник должен зарегистрировать команду из четырех человек на сайте до 15 мая.

От одной образовательной организации может участвовать неограниченное количество команд.

Квалификационный этап состоится с 16 по 22 мая. В его рамках участники должны создать авторские машины Голдберга с заданными параметрами в виртуальной лаборатории «Логитариум» Московской электронной школы (МЭШ). В финал пройдут 10 лучших команд, которые поборются за победу 31 мая. Им предстоит разработать технические головоломки и решить задачи соперников.

— «Технобой» снова собирает команды юных конструкторов для решения задач в виртуальной лаборатории. Интеллектуальное состязание помогает формировать техническую грамотность и эффективно развивает инженерное мышление школьников. Такие соревнования помогают учащимся успешно определиться с будущей профессией, — цитирует директора Городского методического центра Андрея Зинина официальный сайт мэра Москвы.

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