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«На пороге успеха»: названы пять знаков зодиака, которым повезет с финансами в мае

Дарья Муромская
Общество
«На пороге успеха»: названы пять знаков зодиака, которым повезет с финансами в мае
Кадр из фильма «Большие деньги»

Последний весенний месяц принес с собой новые события, которые затронут жизнь всех представителей зодиакального круга. Какие знаки ждет успех в сфере финансов, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметджанова.

Телец

Ваши взгляды на жизнь изменятся к лучшему в результате очищения сознания от множества негативных мыслей. Позитивное мышление и уверенность в себе — мощные инструменты для создания ощутимых перемен, особенно в отношении финансового благосостояния. Ваша карьера взлетит ввысь, если вы оседлаете гребень этого всплеска уверенности. Все ваши достижения — это результат вашего упорного труда, вы должны этим гордиться.

Лев

Вы получите выгоду от своих деловых связей. Тем, кто решил работать за границей, стоит ожидать толчка в своей карьере. Май благоприятствует расширению поля своей деятельности на международный рынок. Успеха также добьются предприятия, имеющие дальних партнеров. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом в своей профессиональной жизни и извлеките из него максимум финансовой выгоды.

Козерог

В восхождении к власти вам помогают звезды. Возможно, вы берете на себя больше задач, чем обычно, чтобы продемонстрировать свои лидерские качества и наладить более прочные связи с коллегами, что может сделать вас невероятно популярным на работе и укрепить ваш авторитет. Это в свою очередь и приведет к укреплению финансового благосостояния. Все ваши труды будут вознаграждены. Работа, за которую вы беретесь сейчас, напрямую влияет на ваш будущий успех.

Водолей

Возможно, сейчас вы готовы к тому, чтобы установить новую степень взаимопонимания с вашими профессиональными контактами и даже начальством. Вы можете обнаружить, что наладить контакт на социальном межличностном уровне с коллегами по работе или клиентами довольно просто и это благоприятно отразится на ваших финансах.

Рыбы

Никогда не знаешь, куда приведут новаторские начинания в профессиональной деятельности. В начале мая вы находитесь на пороге успеха в своих творческих поисках. То, как вы представляете свою работу, привлечет внимание других профессионалов и начальства, что принесет новые финансовые перспективы. Чтобы узнать, как можно применить ваши навыки, возможно, пришло время расширить свои горизонты, выбрав дополнительную профессию.

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