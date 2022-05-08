Жители Берлина освистали посла Украины у советского мемориала в Тиргартене

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жители немецкой столицы с негодованием отреагировали на действия посла Украины в Германии Андрея Мельника, когда тот возлагал венки к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене. Присутствующие выкрикивали лозунги «Мельник, вон!» на немецком и украинском языках. Об этом в воскресенье, 8 мая, пишет издание Berliner Zeitung.

Помимо этого, украинские дипломаты решили пронести флаг Украины на мероприятие, несмотря на существующий запрет немецких властей.

— У советского мемориала в Тиргартене проходит официальная памятная церемония посла Украины. Приглашенным гостям разрешено демонстрировать флаги, что вызывает недовольство со стороны прохожих. Чтобы сохранить акцент на мирном, достойном поминовении, наш коллега проследил, чтобы украинский флаг длиной около 25 метров был свернут, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

При этом Андрей Мельник заявил, что решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая является «пощечиной украинскому народу».

Президент России Владимир Путин ранее в этот день поздравил с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне глав ДНР, ЛНР, постсоветских стран и государств Средней Азии.