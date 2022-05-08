США ввели визовые ограничения против 2,6 тысячи военных России и Белоруссии

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Соединенные Штаты Америки объявили о введении визовых ограничений в отношении 2596 российских военнослужащих и 13 белорусских военных чиновников. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в Госдепе США.

В американском ведомстве считают, что люди, попавшие в данный список, несут ответственность за действия, «которые нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины» либо этому угрожают. При этом поименный список обнародован не был.

Однако, как уточняется, в списке оказались бывший командир бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии Дмитрий Павличенко, экс-глава ведомства Юрий Сиваков и бывший управляющий делами президента страны Юрий Шейман, сообщает РБК.

Также стало известно, что американские власти вводят санкции в отношении Первого канала, «России 1» и НТВ.

Они затронут поставки осветительного, серверного оборудования и программного обеспечения. Также американские компании больше не смогут размещать рекламу на вышеуказанных телеканалах.

При этом постпреды Европейского союза в ходе встречи не сумели согласовать новый пакет санкций в отношении России. Обсуждение продолжится в ближайшие дни.