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Подмосковные пожарные за сутки потушили 52 очага пала травы

Араз Салехов
Общество
Подмосковные пожарные за сутки потушили 52 очага пала травы
Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Пожарные «Мособлпожспаса» ликвидировали 52 очага пала травы за сутки. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

— В субботу, 7 мая, огнеборцы государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» ликвидировали 52 возгорания сухой травы на территории Подмосковья, — говорится в сообщении.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов отметил, что в регионе идет сезон пала травы. По его словам, пожарные службы ежедневно выезжают на его тушение, передает агентство городских новостей «Москва».

В Московской области постановлением губернатора Андрея Воробьева установлен особый противопожарный режим, сообщили в комлесхозе региона. В это время будут действовать дополнительные требования безопасности и вырастут штрафы.

По словам председателя комитета Олега Баженова, за ситуацией в лесах региона каждый день следят около тысячи человек. Наготове четыре сотни единиц техники.

Помимо этого, руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин назвал города, где может появиться смог от природных пожаров. По его словам, главная проблема сейчас — торфяники, дым от которых летом может накрыть Тюмень и другие крупные города.

Смог также может появиться в Новосибирской, Смоленской, Калининградской, Новгородской областях.

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