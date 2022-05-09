ООН сообщила об эвакуации еще 174 человек из Мариуполя

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В Мариуполе завершен очередной этап эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» и других районов города. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил гуманитарный координатор ООН Оснат Лубрани.

— Сегодня успешно завершился очередной этап эвакуации мирных жителей с металлургического завода «Азовсталь» и других районов вокруг Мариуполя, — сказала она.

Координатор добавила, что удалось эвакуировать более 170 человек. Их перевезут в Запорожье, где гуманитарные организации окажут им необходимую помощь.

Лубрани отметила, что из зоны Мариуполя удалось эвакуировать более 600 человек, передает РИА Новости.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил об эвакуации 500 мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, продолжение контактов между Россией и Украиной даст возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода с комбината гражданских лиц.

7 мая начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что операция по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе подошла к концу. Он добавил, что в период с 5 по 7 мая далось спасти 51 человека.