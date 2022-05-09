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Синоптик Тишковец сообщил, что к запуску салюта в честь Дня Победы осадки в столице закончатся

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец сообщил, что к запуску салюта в честь Дня Победы осадки в столице закончатся
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве прекратятся осадки к запуску праздничного салюта в честь Дня Победы. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Конечно, условия погоды будут далеки от идеальных, но именно как раз к этому времени, а если точнее, примерно к 21:00 осадки в столице закончатся, а через час высота облаков составит 690-760 метров, возможны прояснения, — сказал он.

Синоптик добавил, что к запуску фейерверков температура в столице составит от четырех до шести градусов тепла. Ночью она может опуститься до двух градусов тепла, передает «Москва 24».

До этого Евгений Тишковец оценил вероятность проведения воздушной части парада Победы в Москве. По его словам, в это время погодные условия будут сложными, но летчики смогут выполнить полетное задание.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал, что День Победы в Москве будет сопровождаться облачной погодой. Температура воздуха во время парада составит примерно плюс шесть градусов, днем будет чуть теплее.

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