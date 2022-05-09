Диетолог назвала варианты перекуса, которые незаслуженно считают вредными

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Быстрый перекус не всегда может оказаться вредным для здоровья и не приносить какой-либо пользы. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян назвала продукты, которые незаслуженно считают вредными.

По словам эксперта, при выборе перекуса следует обратить внимание на его состав. Идеальным для здоровье станет наличие орехов, цельнозерновой муки, овощей, фруктов, ягод и бобовых.

— Самый быстрый и прекрасный перекус — взять хороший хлеб с добавлением цельнозерновой муки и кефир, добавить орешки и ягоды, — сказала Арзуманян.

Она отметила, что при правильном выборе ингредиентов даже простой бутерброд станет полезным. Например, в него можно добавить мясо домашнего приготовления, курицу или рыбу и различные овощи.

Арзуманян добавила, что сейчас многие продукты изготавливают по новым технологиям. В качестве примера она приводит ранее считавшиеся вредными сосиски. На данный момент в качественном изделии содержится хорошее мясо и специи.

Однако если в составе есть консерванты, искусственные подсластители и усилители вкуса — от этих продуктов стоит отказаться, передает Радио Sputnik.

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