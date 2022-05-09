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Пушков заявил, что в Китае готовятся к «высококонфликтному веку»

Александр Афонин
В мире
Пушков заявил, что в Китае готовятся к «высококонфликтному веку»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Китай готовится к «высококонфликтному» XXI веку. Источник конфликтов лежит не на Востоке. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в понедельник, 9 мая.

— В Китае готовятся к высококонфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден — и он находится не на Востоке, — сказал он.

По словам Пушкова, Римская и Британская империи пытались создать мир «под себя» и «похожий на себя». Однако на определенном моменте обнаруживали, что внешний мир сильнее их.

Сенатор отметил, что эта же ситуация возникла и с США. Вашингтон столкнулся со множеством проблем в Ираке, Сирии и Афганистане. За 20 лет они не сумели подломить эти страны «под себя».

— История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной нео-империи западных элит, — добавил Пушков.

30 апреля китайский портал Global Times заявил, что стратегия США по «ослаблению России» может привести к глобальному конфликту двух держав. По автора статьи, американский словарь не знает понятия «мирное сосуществование» и поэтому Вашингтон представляют большую угрозу для планеты.

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