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Доктор Мясников рассказал о правилах здорового и вкусного питания

Александр Афонин
Общество
Доктор Мясников рассказал о правилах здорового и вкусного питания
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов для здорового и вкусного питания.

По словам специалиста, пищу необходимо тщательно пережевывать. Так она напитается слюной и пищеварительный процесс начнется уже в ротовой полости.

Не следует пропускать завтраки. Мясников отмечает, что это «будильник» для организма.

Добавление салата в ежедневный рацион поспособствует эффективной работе желудка. Свое предпочтение в заправке врач отдает подсолнечному маслу. Хоть оно и калорийно, но полезно. Не рекомендуется злоупотреблять солью. Для альтернативы в салате отлично подойдут перец и сок лимона.

Мясников добавил, что пища должна быть комнатной температуры. Так она не доставит дискомфорт желудку и кишечнику, а также снизит риск развития рака пищевода.

В эфире «России 1», специалист порекомендовал отказаться от длительного хранения продуктов и покупки полуфабрикатов.

До этого Александр Мясников объяснил, как уберечь себя от внезапной смерти. Он порекомендовал начать бороться с курением, лишним весом, а также высоким уровнем глюкозы и холестерина.

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