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Россиянам напомнили о начале трехдневной рабочей недели

Араз Салехов
Город
Россиянам напомнили о начале трехдневной рабочей недели
Фото: Pixabay

В России объявили о начале недели, на которой будет только три рабочих дня. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

Первым рабочим днем будет среда, 11 мая. Также рабочие на этой неделе — четверг и пятница, 12 и 13 мая. Напомним, что и предыдущая рабочая неделя была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая, говорится на сайте Роструда.

Также стало известно, что около 96 тысяч сотрудников находятся в простое в связи с уходом некоторых иностранных компаний с российского рынка.

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила, что по состоянию на 21 марта 36 765 компаний с численностью 8,4 миллиона работников сообщили об изменении режима работы. Она добавила, что в сложившейся ситуации важно принимать оперативные решения.

Помимо этого, горячие линии Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) будут проводить работу в усиленном режиме. Так, региональные горячие линии теперь функционируют даже по выходным дням — с 9 утра до 9 вечера по местному времени.

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