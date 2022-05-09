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Москвичам рассказали о топонимах памяти героев Великой Отечественной войны

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о топонимах памяти героев Великой Отечественной войны
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жителям города рассказали о тех местах в городе, которые хранят память о днях Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Память о Великой Отечественной войне в нашей стране бережно хранится не только в книгах, фильмах, архивах и учебниках истории. О военных подвигах москвичам напоминают и улицы, площади, скверы и станции метро — они носят имена выдающихся военачальников и защитников Отечества, названия легендарных боевых соединений, — говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник рассказала об исторической топонимике города в День Великой Победы.

Так, об одном из самых важных и сложных эпизодов истории города — обороне Москвы — жителям столицы напоминает улица Героев-Панфиловцев в Северном Тушине. Она названа в честь стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова.

Более подробную информацию о других местах памяти можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, мэр города Сергей Собянин напомнил об истории Вечного огня в Александровском саду. По его словам, огонь зажгли ровно 55 лет назад, его доставили в Москву с помощью специального факела с Марсового поля Ленинграда.

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