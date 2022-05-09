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В парках «Покровское-Стрешнево» и «Кузьминки-Люблино» заметили большого и малого пестрых дятлов

Антон Махов
Город
В парках «Покровское-Стрешнево» и «Кузьминки-Люблино» заметили большого и малого пестрых дятлов
Фото: Мосприрода

В столичных парках «Покровское-Стрешнево» и «Кузьминки-Люблино» заметили большого и малого пестрых дятлов. Об этом в понедельник, 9 мая, рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Пестрые дятлы — важные для экосистемы птицы. Они поедают большое количество вредителей, гусениц и бабочек, которые уничтожают листья и плоды деревьев. Также пернатые избавляют лес от насекомых, которые питаются древесной корой.

Такие дятлы имеют оперение в виде черной шапочки на голове, а если это самец, то на затылке у него еще есть красное пятно, сообщают в ведомстве.

Также важными для экосистемы являются дупла, которые оставляют дятлы. Их потом используют для жилья другие птицы и некоторые млекопитающие, также говорится на сайте мэра Москвы.

Ежегодная акция «Каждому пернатому — доступное жилье» по развешиванию домиков для птиц проводится в Москве в период с 1 апреля по 31 октября. Специалисты Мосприроды рассказали, что всего в столице планируется развесить более 200 домиков.

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